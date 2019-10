Uber-Aktie: Mit "Uber Pet" dürften jetzt auch Haustiere mitfahren

Aktien in diesem Artikel Uber 28,00 EUR

• Uber führt neuen Dienst "Uber Pet"ein• Spezieller Dienst für Kunden mit Haustieren• Feature kommt im Zuge weiterer Neuerungen

"Wir können nachvollziehen, dass es schwierig ist, wenn Fahrgäste mit ihren Haustieren in ein Uber-Taxi einsteigen wollen", heißt es auf der Website des Online-Vermittlungsdienstes. Denn nicht alle Uber-Fahrer akzeptieren in ihren Fahrzeugen Tiere. Für dieses Problem hat das Unternehmen nun eine Lösung: "Uber Pet". Über diese Option können Fahrgäste schnell Fahrer finden, die bereit sind, Haustiere mitzunehmen, und den Dienst gegen eine zusätzliche Gebühr in Anspruch nehmen.

Spezieller Dienst für Tiere

Das Problem ist insofern interessant, als dass Uber mit unabhängigen Taxi-Fahrern zusammenarbeitet. Und sollte ein Fahrer in seinem Auto kein Haustier befördern wollen, kann er einen Kunden deswegen auch ablehnen. Über Uber Pet können Fahrer nun angeben, ob sie Tiere mitnehmen oder nicht, und von Kunden schnell und unkompliziert gefunden werden. Der neue Dienst soll ab dem 16. Oktober eingeführt und zunächst in einigen US-amerikanischen Städten wie Austin, Phoenix, Philadelphia und Nashville getestet werden.

Für Kunden bedeutet dies aber auch eine zusätzliche Gebühr, die sich auf drei bis fünf US-Dollar beläuft, und die sie auf den normalen Fahrpreis draufzahlen müssen. Von Unternehmensseite heißt es, dass der Fahrer einen Großteil davon bekommen wird. Auf konkretere Angaben, wie viel dies sein wird, ist man nicht näher eingegangen. Sollte es durch den Haustiertransport zu Schäden innerhalb des Fahrzeugs kommen, kann der Fahrer Schadensersatz vom Kunden fordern.

Der Dienst gilt allerdings nicht für Servicetiere, diese stellen eine Ausnahme dar. Gemäß US-amerikanischem Recht dürfen Servicetiere bei jeder Fahrt gebührenfrei mitgenommen werden.

Uber mit neuen Diensten

Das neue Feature gab das Unternehmen im vergangenen Monat mit einer Reihe weiterer Neuerungen bekannt. Mit neuen Diensten wie "Uber Mobility", "Safety" oder dem erweiterten "Uber Rewards" will das Unternehmen das Fahrerlebnis des Kunden maximal verbessern sich als Marktführer in dem Segment von der Konkurrenz abheben.

