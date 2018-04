Apple bricht das Schweigen: Neue Produkte für Profis in 2019 geplant

Fünf Jahre ist es her, seit Apple den ersten Mac Pro auf den Markt brachte. Erst im vergangenen Jahr hatte es ein neu entworfenes Modell gegeben, das allerdings keine umwälzenden Neuerungen mit sich brachte. Viele Profis unter den Apple-Fans fühlten sich von dem Tech-Konzern vernachlässigt.

Neuer Mac Pro für 2019

Dafür, dass die erste überarbeitete Version des Mac Pro mehr als vier Jahre später auf den Markt kam, wurde es mit nur geringen Änderungen ausgestattet, die lediglich aus einer schnelleren Grafikeinheit und besseren Prozessoren bestanden. Für Profi-Fans eine echte Enttäuschung. Selbst Apple erkannte im vergangenen Jahr, dass der Konzern beim Design des aktuellsten Modells einige Fehler gemacht hat. Aufgehoben werden sollten diese im Rahmen neu entworfener Geräte. Der iPhone-Hersteller gewährte vergangene Woche einer kleinen Gruppe von Journalisten und Bloggern einen Einblick in zukünftige Projekte und ließ über Mitarbeiter verlauten, dass eine neu überarbeitete Version des Mac Pro für 2019 angesetzt ist.

Apple - Neu entworfener Mac Pro soll 2019 kommen https://t.co/vyyJN5VtrD pic.twitter.com/Yau3HbLMwf - Deskmodder (@Deskmodder) 7. April 2018

Der neue Profi-Mac soll nun besser, modular und wieder erweiterbar sein. Hinsichtlich seiner äußeren Form soll es sich nicht erneut um einen klassischen Tower wie zum Beispiel des Power Mac G5 oder des Mac Pro aus dem Jahr 2006 handeln. Darüber hinaus soll das neue Gerät den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden nachkommen: Manche benötigen beispielsweise starke GPUs, andere eine schnelle CPU-Geschwindigkeit und für wiederum andere ist ein schneller und umfassender Speicherplatz interessant. Bezüglich seines Preises wurden bislang keine konkreten Angaben gemacht. Blogger vermuten, dass dieser ähnlich wie der Einstiegspreis des iMac Pro bei 5.500 Euro liegen wird.

Von Profis für Profis

Das neue Mac-Gerät ist speziell für professionelle Arbeitsabläufe gedacht und soll in diese Richtung optimiert werden. Für die Entwicklung zuständig ist das von John Ternus, Vizepräsident für das Hardware-Engineering, geleitete "Pro Workflow Team", in dem zusätzlich auch "preisgekrönte Künstler und Techniker" als Berater mit einbezogen sind. Letztere sollen "echte Projekte" mit der Maschine umsetzen und dabei eventuell auftretende Probleme in Soft- und Hardware aufzeigen, die anschließend behoben werden sollen. Damit die Entwicklung des neuen Produkts einwandfrei verläuft, wurde angeblich der komplette Mac- und Software-Engineering-Prozess eingestellt.

Weitere Neuerungen

Darüber hinaus sind noch weitere Neuerungen sowohl im Hard- als auch im Software-Bereich geplant. Apple könnte zukünftig eigene Prozessoren anstatt der bisher von Intel verwendeten Chips einsetzen. Erste Macs mit eigenem Chip sollen 2020 erscheinen. Aus dem Besuch im kalifornischen Cupertino ging auch hervor, dass man bei Apple auch an der Entwicklung des macOS 10.15 arbeite. Man versuche größere Umbauten vorzunehmen und das neue Betriebssystem zu testen, obwohl es bisher noch keine Ankündigungen zu macOS 10.14 gegeben hat.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denis Kuvaev / Shutterstock.com, Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com, apple, pio3 / Shutterstock.com