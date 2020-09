Deutsche Post-Warnstreiks in mehreren Bundesländern

"Wir wollen unserer legitimen Forderung nach einem deutlichen Plus bei den Einkommen noch einmal Nachdruck verleihen", teilte Verdi-Gewerkschaftssekretär Normen Schulze mit. "Den Lobesliedern und Beifallsbekundungen für die Leistungs- und Einsatzbereitschaft der Postlerinnen und Postler in der Corona-Krise müssen nun ordentliche Lohnprozente folgen." Zwischen den Parteien laufen derzeit Tarifverhandlungen. Verdi hatte bislang den Eindruck gewonnen, dass die Deutsche Post nur Einkommensverbesserungen um 1,5 Prozent anbieten wolle. Verdi fordert allerdings eine Erhöhung von 5,5 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21. und 22. September angesetzt.

Weitere Warnstreiks bei der Post in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Verdi hat im Tarifstreit mit der Post Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung erneut zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen. Betroffen seien am Freitag Standorte im saarländischen Völklingen, in Koblenz, Göllheim und Rockenhausen (beide im Donnersbergkreis) sowie in Alzey und Nierstein im Landkreis Mainz-Bingen, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi ruft erneut zu Post-Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen auf

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die Beschäftigten sollten am Freitag und Samstag die Arbeit niederlegen, hieß es. Davon betroffen ist die Zustellung von Briefen und Paketen.

