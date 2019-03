Analyst: Von wegen Einzelhandel oder Cloud - Hier liegt Amazons wahres Zukunftspotenzial

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.578,85 EUR

-1,43% Charts

News

Analysen

Amazon ist seinen Kinderschuhen als Online-Buchhändler längst entwachsen. Inzwischen ist das Unternehmen in zahlreichen Geschäftsbereichen aktiv. Justin Probst, Analyst bei der Bank of America legt den Fokus nun auf eine Sparte, die bislang nur wenige als zukünftiges Megageschäft identifiziert haben.

Amazon Business mit massivem Potenzial

Der Experte hat sich den Bereich Amazon Business näher angeschaut und zeigt sich überzeugt, dass Amazon hier enormes Potenzial entfalten kann. Amazon selbst bewirbt seinen Marktplatz für Geschäftskunden mit den Worten: "Alles was Sie an Amazon lieben. Für Unternehmen". Mit dem Segment unternimmt das bislang auf Privatkunden fokussierte Unternehmen den Schwenk hin zu gewerblichen Kunden und erweitert damit quasi sein B2B-Geschäft um den Faktor E-Commerce.

Der Analyst hat einen potenziellen Markt für Amazons B2B-Internetverkaufsgeschäft von 1,4 Milliarden US-Dollar bis 2021 ausgemacht. Damit sei das Marktpotenzial von Amazon Business rund doppelt so groß, wie im Kerngeschäft. In rund zwei Jahren könnte die Sparte rund zehn Prozent des B2B-Marktes in den USA erobern, weltweit traut der Experte dem Milliardenkonzern einen Marktanteil von fünf Prozent bis 2021 zu. Dies vorausgesetzt, könnte Amazon Business eine Wertschöpfung zwischen 125 und 245 Milliarden US-Dollar generieren.

Vorteile und Hürden von Amazon Business

Amazons Jagd nach einem Business, mit dem das Wachstum des Konzerns noch mehr gesteigert werden kann, zahle sich aus, so zitiert CNBC aus einer Kundenmitteilung von Probst. Und der Bank of America-Analyst hat eine Reihe von Argumenten, um seine Einschätzung zu untermauern: Amazon Business "kombiniert positive Eigenschaften des Amazon-Privatkundengeschäfts - wie eine breite Auswahl und ein bequemes Angebot mit den Produkten und Vorteilen, die auf Unternehmen, Regierungsorganisationen und den Bildungssektor zugeschnitten sind", so der Experte.

Allerdings räumt Probst auch ein, dass das B2B-Geschäft wegen komplexer Beschaffungsprozesse zahlreiche Hürden zu bewältigen habe. Amazon sieht der Experte dabei aber in idealer Position: Das Unternehmen treibe die Akzeptanz stetig voran.

Bislang ist AWS das Amazon-Juwel

Bisher liegen die Anlegerhoffnungen auf weiteres Wachstum insbesondere auf dem Bereich Amazon Web Services (AWS). Hier hat der E-Commerce-Riese den Umsatz unlängst um 45 Prozent steigern können, erste Experten spekulieren bereits über eine Abspaltung der Sparte und einen möglichen Börsengang. Das Cloudgeschäft ist äußerst erfolgreich, für 2019 wird in diesem Geschäftsfeld mit einem zweistelligen Milliardengewinn gerechnet. Sollte sich das Amazon-Management für ein IPO von AWS entscheiden, konnte der neue Konzern mit einem Schlag unter den Top 10 der größten Unternehmen weltweit aufschlagen.

Und mit Amazon Business hätte Amazon dann immer noch eine Wachstumshoffnung unter dem eigenen Dach.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com