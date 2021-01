RWE baut vier neue Onshore-Windparks in Frankreich und Polen

Drei davon befinden sich in Frankreich, einer in Polen, wie der DAX -Konzern mitteilte. Die Gesamtinvestitionen für die zusammen 76 Megawatt großen Parks belaufen sich auf rund 95 Millionen Euro. Alle Projekte stammen aus dem Deal mit dem Turbinenbauer Nordex SE, dessen Onshore- und Solar-Entwicklungsgeschäft RWE im November übernommen hatte.

Dabei ist die bereits im Bau befindliche Anlage "Les Pierrots" in der Region Centre-Val de Loire zugleich der erste Onshore-Windpark des Unternehmens in Frankreich. Die drei weiteren Projekte sind "Les Hauts Bouleaux" und "Martinpuich" im Norden des Landes sowie der polnische Windpark an Land "Rozdrazew", 80 Kilometer südöstlich von Poznan. Diese drei Vorhaben sollen im ersten Quartal 2021 beginnen.

"Mit der Übernahme der Projektpipeline von Nordex wollten wir unsere Marktpräsenz vor allem in Frankreich ausbauen", sagte die COO der RWE-Onshore-Sparte, Katja Wünschel. "Unseren Worten lassen wir nun Taten folgen."

DJG/pso/jhe

BERLIN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: RWE