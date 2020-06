Elon Musk verschiebt Battery Day und Tesla-Hauptversammlung: Warum es für Tesla jetzt ungemütlich werden könnte

• Teslas Mega-Akku-Tag wird erneut verschoben• Auch die Aktionärsversammlung findet wohl erst im September statt• Kritik im Vorfeld an Tesla-Managememt

Schon seit geraumer Zeit warten Tesla-Fans auf den groß angekündigten Battery Day. Immer wieder hatte Tesla-Chef Elon Musk die Veranstaltung, von der sich Anleger große Neuigkeiten erhoffen, verschieben müssen.

Seit Jahresende 2019 hat es diverse neue mögliche Termine für den Batterietag gegeben - zuletzt hatte man den Juli 2020 angepeilt. Doch auch dazu wird es jetzt nicht kommen - auf Twitter kündigte Elon Musk an, man müsse das Event ein weiteres Mal um einen Monat verschieben.

Nur zwei Tage später folgte das nächste Update - mit der nächsten Hiobsbotschaft für Tesla-Fans: Nun liege die vorsichtige Schätzung für die Durchführung des Battery Day bei dem 15. September 2020.

Tentative date for Tesla Shareholder Meeting & Battery Day is Sept 15. Will include tour of cell production system.