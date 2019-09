Tesla-Konkurrent Faraday Future gibt neue Strategie bekannt

Aktien in diesem Artikel Tesla 220,20 EUR

• Faraday Future meldet sich nach einigen Rückschlägen mit neuer Strategie zurück• Das Unternehmen will bereits 2020 ein neues Modell auf den Markt bringen•Der Finanzbedarf sei von zwei Milliarden auf rund 850 Millionen Dollar gesunken

Neuer Manager und eine neue Strategie

Faraday Future ist eine Tochter der chinesischen Leshi Internet Information & Technology Holding. Das US-amerikanische Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Gerdena und beschäftigt sich seit 2014 mit der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Erst vor wenigen Wochen hat der deutsche Manager Carsten Breitfeld seine Stelle als Chef des Unternehmens angetreten. Zuvor war er Mitgründer und Chef des Konkurrenzunternehmens Byton, davor war er bei BMW und maßgeblich an der Entwicklung des Hybrid-Sportwagens i8 beteiligt.

Neues E-Auto für den Markt

Für das kommende Jahr hat das Unternehmen die Markteinführung seines ersten Modells geplant. Die Produktion des FF 91 soll ich September 2020 beginnen und nur wenig später bereits an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Das Auto soll zu einem Basispreis von 150.000 Dollar auf den Markt kommen. Mit insgesamt elf Bildschirmen und zahlreichen Bedienungsmöglichkeiten per Smartphone soll der Wagen ausgestattet werden. "FF 91 steht kurz vor der endgültigen Produktion und Lieferung. 92% der Teile wurden beschafft. Darüber hinaus arbeiten immer noch fast 600 Mitarbeiter weltweit aus verschiedenen Branchen zusammen, um FF 91 zu erfüllen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir FF 91 im Rahmen dieses neuen Plans in kürzerer Zeit, zu niedrigeren Kosten und in höherer Qualität liefern werden.", sagte CEO Breitfeld.

Probleme der Vergangenheit

In der Vergangenheit hatte der Tesla-Konkurrent Faraday Future mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Das Unternehmen äußerte immer wieder große Versprechungen und konnte weder diese noch angekündigte Termine einhalten. Als das Fahrzeug auf der CES 2017 seine vielbeachtete Premiere feierte, hieß es, die Produktion würde Anfang 2018 beginnen. In den vergangenen Jahren gab es jedoch mehrfach Probleme, ein angekündigtes Werk wurde nicht gebaut und hochrangige Mitarbeiter verließen schließlich das Unternehmen.

Auto-Testlabor

Gleichzeitig zur Verkündigung der neuen Unternehmensstrategie, soll es auch ein "Futurist Testing Lab" geben, in dem Faraday Future daran arbeiten will, den FF 91 qualitativ hochwertig, effizient und kostengünstig zu gestalten. "Das Futurist Testing Lab wird uns dabei helfen, das Ziel der Auslieferung des FF 91 zu erreichen", sagte Breitfeld. Hinzu kommt, dass das Unternehmen bereits ein weiteres Elektrofahrzeug in Planung hat. Das nächste Modell, der FF 81 wird jedoch noch auf sich warten lassen. Der Finanzbedarf sei von den ursprünglich vorgesehenen zwei Milliarden auf rund 850 Millionen Dollar gesunken.

