Neues System

Volkswagen, Valeo und Mobileye bündeln ihre Kräfte für automatisiertes Fahren.

• VW, Valeo und Mobileye kooperieren für verbesserte Fahrassistenz

• Effizientere Assistenzsysteme

• Anleger greifen bei Aktien zu



Mobileye, VW & Valeo kündigen Kooperation an

Wie Mobileye in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird das Fahrtechnologieunternehmen zukünftig mit dem französischen Automobilzulieferer Valeo sowie dem deutschen Fahrzeughersteller Volkswagen zusammenarbeiten. Im Zuge der Kooperation sollen die Fahrerassistenzsysteme künftiger Modelle auf Basis der MQB-Plattform um Funktionen des automatisierten Fahrens auf Level 2+ erweitert werden - also für ein erweitertes teilautomatisiertes Fahrerlebnis. Die in den kommenden Jahren startende Kooperation soll dabei den Sicherheitsstandard und den Fahrkomfort in Fahrzeugen der Großserie deutlich erhöhen und dabei sowohl den wachsenden Kundenerwartungen als auch regulatorischen Vorgaben entsprechen.

"Diese Kooperation unterstützt uns auf unserem Weg zur Transformation: Durch die gemeinsame Beschaffung von Hard- und Software optimieren wir die Beschaffung, reduzieren die Komplexität und steigern die Effizienz. Sie stärkt zudem unser Performance-Programm, indem sie die Technologie verbessert und gleichzeitig die Kosten wettbewerbsfähig hält und unseren Kunden hochwertige Lösungen bietet", so Dirk Große-Loheide, Vorstandsmitglied bei Volkswagen.

Bessere Assistenzsysteme

Das neue System soll freihändiges Fahren auf ausgewählten Autobahnabschnitten ermöglichen und umfasst Funktionen wie Stauassistent, Gefahrenerkennung, Parkassistent, Fahrerüberwachung sowie einen 360-Grad-Notfallassistenten - ergänzt durch moderne Features wie Augmented-Reality-Displays, heißt es weiter.

Im Rahmen der Zusammenarbeit liefert Valeo leistungsfähige Steuergeräte, Sensoren und Parklösungen, während Mobileye seine Surround ADAS-Plattform mit dem EyeQ6 High-Prozessor sowie Mapping-Technologien beisteuert. Erstmals werden diese Komponenten in einem gemeinsamen System gebündelt, wodurch mehrere Steuergeräte durch eine zentrale Einheit ersetzt werden. Das soll die Effizienz und Systemleistung steigern sowie drahtlose Updates ermöglichen, um aktuellen und künftigen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Marc Vrecko, CEO der Valeo Brain Division, betonte das Engagement seines Unternehmens für die Weiterentwicklung der Fahrerassistenz und freute sich über den Start der Partnerschaft mit Volkswagen und Mobileye, um eine fortschrittliche und zugleich bezahlbare Komplettlösung für Kunden bereitzustellen.

Mobileye-CEO Prof. Amnon Shashua hob hervor, dass der integrierte Software- und Hardware-Ansatz mit Valeo und dem Volkswagen Konzern dazu beitrage, KI-Innovationen für die reale Welt nutzbar zu machen. "Durch die Verbesserung von Effizienz und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit und des Komforts der Fahrerassistenz weist dieses System den Weg zu einer neuen Klasse von Fahrtechnologie", so Shashua

So reagieren die Aktien

Anleger der Unternehmen reagieren wohlwollend auf die angekündigte Kooperation.

Während die Volkswagen-Vorzugs-Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 0,35 Prozent auf 101,75 Euro steigt, geht es für die Valeo-Papiere im Pariser Handel um 4 Prozent auf 10,24 Euro nach oben. Die Mobileye-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel derweil ganze 6,03 Prozent auf 16,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net