New York wählt neuen Bürgermeister - junger Linker Mamdani Favorit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Ostküstenmetropole New York wählt an diesem Dienstag einen neuen Bürgermeister. Als Favorit in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern gilt der 34 Jahre alte linke Demokrat Zohran Mamdani. Der derzeitige Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats New York verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will Mamdani die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben.

Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit am Mittwoch um drei Uhr morgens - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Mamdani vorn

Mamdani hatte in den Umfragen zuletzt deutlich vorn gelegen. Ein Wahlsieg würde ihn zu einem der prominentesten Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump machen. Mamdani wäre der erste muslimische Bürgermeister in der Geschichte der Millionenmetropole. Der derzeitige Bürgermeister Eric Adams, im Amt seit 2022, hatte unter anderem nach einem Korruptionsskandal eine erneute Kandidatur zurückgezogen.

Gegen Mamdani tritt der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo, an. Der 67-Jährige war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten und will nun als parteiunabhängiger Kandidat Bürgermeister werden. Er bringe die Erfahrung in politischen Ämtern mit, die Mamdani fehle, argumentiert Cuomo.

Ebenfalls auf dem Wahlzettel steht der republikanischer Herausforderer Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen hatte vor vier Jahren gegen Adams verloren.

New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit ein kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA hat die Metropole auch politisch eine größere Bedeutung als andere Städte./cah/DP/he