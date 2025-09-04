DAX23.592 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.261 -0,8%Nas21.587 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,47 -2,1%Gold3.583 +1,0%
News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

05.09.25 16:10 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von News zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von News legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 29,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
25,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von News konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 29,59 USD. Die News-Aktie legte bis auf 29,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 29,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.715 News-Aktien.

Am 16.07.2025 markierte das Papier bei 30,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 23,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,205 USD aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als News mit 0,09 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte News 2,58 Mrd. USD umgesetzt.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

