News Aktie News: S&P 500 Aktie News verteidigt am Abend Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von News. Kaum Ausschläge verzeichnete die News-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 29,31 USD.
Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr bei 29,31 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 29,74 USD. Der Kurs der News-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,19 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,33 USD. Bisher wurden heute 282.512 News-Aktien gehandelt.
Bei 30,75 USD markierte der Titel am 16.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die News-Aktie mit einem Kursplus von 4,91 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,01 USD je Aktie.
