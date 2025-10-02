ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Vonovia auf 'Positive Catalyst Watch'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green drückte den Papieren des Immobilienkonzerns mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf und rechnet damit kurzfristig mit Kursgewinnen. Denn er rechnet mit soliden Ergebnissen und die Aktien haben zuletzt geschwächelt. Gute Resultate seien zuletzt regelmäßig zum Kurstreiber geworden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
