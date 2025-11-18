DAX23.303 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Mittag ausgebremst

18.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,83 EUR -0,09 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.832 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,97 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen