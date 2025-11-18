Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.832 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,97 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.
Vonovia SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren
Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr
Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Vonovia SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vonovia SE
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen