Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 25,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.832 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,97 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

