Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vonovia SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,92 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 26,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 25,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 229.276 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 23,77 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,58 EUR an.

Am 05.11.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,80 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,72 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 19.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2025 aus.

