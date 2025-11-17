Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE legt am Montagvormittag zu

Kurs der Vonovia SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Vonovia SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,99 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,06 EUR zu. Bei 26,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.275 Vonovia SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,80 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 18.03.2027.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

