Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,07 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 26,07 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.676 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,62 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Am 18.03.2027 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Vonovia SE-Aktie.

