Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,83 EUR.

Das Papier von Vonovia SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,83 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,82 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 38.021 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 7,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,58 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,80 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2025 aus.

