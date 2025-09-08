News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX23.723 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.655 +0,3%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,06 +1,2%Gold3.640 +0,1%
09.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 29,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
24,80 EUR -0,40 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 29,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die News-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,84 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 360.009 News-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,45 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,205 USD belaufen.

News veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat News 2,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

