News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Montagabend fester

Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 26,92 USD nach oben.

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,92 USD. Der Kurs der News-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,95 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 586.898 News-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 31,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 13,15 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

News ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

