News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Abend mit Verlusten

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von News. Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 29,34 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 29,34 USD. Das Tagestief markierte die News-Aktie bei 29,18 USD. Bei 29,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 529.118 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 30,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2025). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 4,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD ab. Mit einem Kursverlust von 20,30 Prozent würde die News-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,16 Prozent zurück. Hier wurden 2,11 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

mehr Analysen