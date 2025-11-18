News Aktie News: S&P 500 Aktie News büßt am Dienstagnachmittag ein

So entwickelt sich News

Die Aktie von News gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,44 USD nach.

Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,44 USD. Das bisherige Tagestief markierte News-Aktie bei 25,32 USD. Bei 25,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 72.494 News-Aktien.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD. 24,25 Prozent Plus fehlen der News-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

News ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

