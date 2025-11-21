News Aktie News: S&P 500 Aktie News reagiert am Abend positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von News. Die News-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 25,76 USD.
Das Papier von News legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 25,76 USD. Bei 25,78 USD erreichte die News-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 516.515 News-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 31,61 USD markierte der Titel am 01.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die News-Aktie somit 18,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (23,38 USD). Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 USD an News-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,205 USD.
News gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,80 Prozent zurück. Hier wurden 2,14 Mrd. USD gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,02 USD je Aktie belaufen.
