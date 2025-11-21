News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Nachmittag fester

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.212 +0,6%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von News gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 25,08 USD.

Die News-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 25,08 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 25,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 24,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 118.491 News-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,61 USD) erklomm das Papier am 01.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 23,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der News-Aktie 6,78 Prozent sinken.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,205 USD je News-Aktie.

News ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte News am 11.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,02 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

