Nike Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nike

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 04.05.2022 16:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 115,28 EUR. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,22 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 118,26 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.240 Stück gehandelt.

Bei 156,46 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 106,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 8,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,43 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 21.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent auf 10.871,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.06.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 4,62 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

