Nike Aktie News: Nike am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Nike gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 96,77 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 96,30 EUR. Bei 97,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.066 Nike-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 38,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 96,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 0,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,78 USD.

Am 27.06.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.234,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.344,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

