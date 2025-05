Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 57,49 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 57,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 57,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 424.329 Nike-Aktien.

Am 25.06.2024 markierte das Papier bei 98,04 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,53 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,25 USD aus.

Nike ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.06.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen