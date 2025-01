Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Montagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 73,20 USD abwärts.

Die Nike-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 73,20 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,10 USD nach. Bei 73,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 399.450 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (107,43 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. 46,77 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,12 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 USD, nach 1,45 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 82,63 USD.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,78 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,14 USD im Jahr 2027 aus.

