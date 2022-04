Nike Aktie News: Nike gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Das Papier von Nike legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 118,00 EUR. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 118,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 117,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.210 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,48 EUR. Dieser Wert wurde am 21.04.2021 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 10,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 172,43 USD.

Nike ließ sich am 21.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,73 Prozent auf 10,36 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 21.03.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 30.06.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,45 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

