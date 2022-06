Nike Aktie News: Nike tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Nike-Aktie gab im XETRA-Handel um 07.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,9 Prozent auf 111,68 EUR nach. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,58 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.386 Stück.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,40 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,66 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,43 USD für die Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.03.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,96 Prozent auf 10.871,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.357,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Nike-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.06.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.06.2023.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Anlagestrategie: Aktienmärkte im Griff der Notenbanken

Under Armour-Aktie -23%: Under Armour enttäuscht mit Quartalsverlust - Kurseinbruch erfasst US-Sportartikelbranche

April 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com