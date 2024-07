Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 73,62 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,62 USD zu. Die Nike-Aktie legte bis auf 73,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 73,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 713.399 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,60 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2024 Kursverluste bis auf 73,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,83 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,49 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 98,56 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 27.06.2024. Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,58 Prozent auf 12,61 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones schlussendlich in Rot

Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Börse New York in Rot: So steht der Dow Jones aktuell