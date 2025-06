Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 63,73 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,73 USD abwärts. Die Nike-Aktie sank bis auf 63,71 USD. Bei 64,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 412.436 Stück.

Bei 98,04 USD markierte der Titel am 25.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 53,84 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 17,97 Prozent Luft nach unten.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,51 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,44 USD für die Nike-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 20.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet