Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 62,40 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 62,40 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,77 USD ab. Bei 61,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 291.975 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,12 Prozent. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 19,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,51 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,44 USD für die Nike-Aktie.

Nike veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,20 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Mai 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet