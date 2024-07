Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 73,23 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 73,23 USD zu. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,31 USD zu. Bei 72,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 431.563 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 68,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,68 USD ab. Mit einem Kursverlust von 2,12 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 USD je Nike-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,56 USD.

Am 27.06.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,81 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,61 Mrd. USD.

Am 24.09.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

