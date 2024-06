Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 94,10 USD.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,10 USD an der Tafel. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,75 USD zu. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 93,74 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 139.173 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,39 USD. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,13 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 6,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,00 USD für die Nike-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12,38 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.06.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 26.06.2025.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

