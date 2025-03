Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 73,04 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 73,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 73,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 560.124 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 101,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 39,51 Prozent zulegen. Am 08.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 85,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 19.12.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 1,04 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,39 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

