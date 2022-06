Nike Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Nike

Um 17.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Nike-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 102,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 102,98 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 102,98 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 50 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 156,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,67 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,44 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 167,38 USD je Nike-Aktie an.

Am 21.03.2022 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD gegenüber 0,90 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 10.871,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 10.357,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.06.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.06.2023.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,36 USD je Nike-Aktie.

