Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Montagnachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 83,44 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 83,44 USD zu. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,99 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,23 USD. Bisher wurden via New York 272.254 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 47,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,91 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 15,02 Prozent Luft nach unten.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,56 USD an.

Am 27.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,67 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.09.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,14 USD im Jahr 2025 aus.

