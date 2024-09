Kursentwicklung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Nachmittag kräftig

20.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,3 Prozent im Plus bei 86,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 86,90 USD zu. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,00 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 88,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.378.298 Nike-Aktien den Besitzer. Bei 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 41,99 Prozent wieder erreichen. Bei 70,91 USD fiel das Papier am 26.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,40 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,45 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,78 USD für die Nike-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 27.06.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,44 Prozent auf 12,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.10.2024 erfolgen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,09 USD je Aktie in den Nike-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start fester Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt am Mittag zurück Erste Schätzungen: Nike stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

