Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 71,78 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 71,78 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,23 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,43 USD. Zuletzt wurden via New York 361.357 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 107,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 70,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 2,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,46 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 81,38 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 19.12.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,38 Mrd. USD – eine Minderung von 7,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,39 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 2,08 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Wall Street-Analysten erwarten bestes Gewinnwachstum seit drei Jahren - hier werden die größten Zuwächse gesehen

NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone