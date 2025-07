Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 75,30 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 75,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 75,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 74,28 USD. Zuletzt wechselten 305.954 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 20,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 USD. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 77,44 USD.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

