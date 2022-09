Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag im Minusbereich

Die Nike-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 99,37 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 99,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 478 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 157,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,96 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 140,50 USD.

Nike gewährte am 27.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.234,00 USD – eine Minderung von 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.344,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.09.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Nike.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie dreht ins Minus: RBC nimmt Nike mit 'Outperform' in Bewertung auf

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Gap-Aktie legt zu: Kanye West beendet Partnerschaft mit Gap - "Agenda stimmte nicht überein"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com