Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Kursabschlägen

Die Nike-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 111,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 110,84 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 112,28 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.242 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,53 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR. Mit Abgaben von 33,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 137,80 USD angegeben.

Am 21.03.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 28.02.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,87 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 12.390,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.871,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.06.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,22 USD je Nike-Aktie.

