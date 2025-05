Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit sattem Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 62,78 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 62,78 USD nach oben. Bei 63,46 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.276.229 Nike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,25 USD je Nike-Aktie aus.

Am 20.03.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.06.2025 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 2,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

