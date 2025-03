Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Abschlägen

26.03.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 66,04 USD.

Die Nike-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 66,04 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,83 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 66,38 USD. Zuletzt wurden via New York 665.610 Nike-Aktien umgesetzt. Bei 98,04 USD markierte der Titel am 25.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 32,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,18 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 1,30 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 USD, nach 1,45 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 83,25 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 20.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,41 Prozent auf 11,27 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.06.2025 erwartet. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je Nike-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt ab Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Mittag Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker

