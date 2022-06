Nike Aktie News: Nike steigt am Nachmittag

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 104,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 108,36 EUR. Mit einem Wert von 108,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.960 Stück gehandelt.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 33,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 97,40 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,68 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 155,57 USD je Nike-Aktie an.

Am 22.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,93 Prozent auf 10.871,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.344,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.06.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,25 USD je Aktie belaufen.

