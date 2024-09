Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 89,69 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Bei 90,10 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 89,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 256.679 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 70,91 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,94 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,50 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 94,89 USD.

Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.10.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,06 USD je Aktie belaufen.

