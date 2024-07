Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag höher

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 74,06 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 74,06 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 74,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,61 USD. Zuletzt wurden via New York 263.060 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 66,61 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 70,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 4,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,49 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 abgelaufenen Quartal legte Nike am 27.06.2024 vor. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,44 Prozent auf 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12,81 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.09.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

