NIO Aktie News: Bullen treiben NIO am Montagmittag an

Um 12:22 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 9,9 Prozent auf 13,48 EUR. Bei 13,50 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 32.050 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.12.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 8,60 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,74 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 13.002,10 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,503 CNY je NIO-Aktie.

