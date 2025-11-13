NIO Aktie News: NIO am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 6,17 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 6,17 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 6,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,42 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 5.784.954 Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 50,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,066 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

