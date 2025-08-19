NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 5,06 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,06 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,98 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.994.985 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 51,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 40,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 03.06.2025. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,707 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

